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Кубок Стэнли: «Вашингтон» играет с «Торонто», «Бостон» против «Оттавы» и другие матчи
19.04.2017 20:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
НХЛ
Кубок Стэнли
Первый раунд
Счет в серии: 2-1
Счет в серии: 1-2
Счет в серии: 3-0
Счет в серии: 0-3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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НХЛ Кубок Стэнли Первый раунд Счет в серии: 2-1 Счет в серии: 1-2 Счет в серии: 3-0 Счет в серии: 0-3 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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