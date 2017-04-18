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Кубок Стэнли: «Вашингтон» играет с «Торонто», «Бостон» против «Оттавы» и другие матчи

19.04.2017 20:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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НХЛ

Кубок Стэнли

Первый раунд

Торонто – Вашингтон
Дата проведения
20 апреля, 02.00, «Air Canada Centre»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-1

Бостон – Оттава
Дата проведения
20 апреля, 02.30, «TD Garden»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-2

Сент-Луис – Миннесота
Дата проведения
20 апреля, 04.30, «Scottrade Center»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 3-0

Калгари – Анахайм
Дата проведения
20 апреля, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

 
 
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НХЛ Кубок Стэнли Первый раунд Счет в серии: 2-1 Счет в серии: 1-2 Счет в серии: 3-0 Счет в серии: 0-3 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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