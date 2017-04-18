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Мбаппе забивал во всех четырех матчах плей-офф ЛЧ, в которых он играл
19.04.2017 22:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе открыл счет в ответном матче с дортмундской «Боруссией».
Француз проводит свою четвертую игру в плей-офф Лиги чемпионов. Во всех четырех матчах он забивал. На счету нападающего уже пять голов в играх на вылет.
Мбаппе стал первым в истории плей-офф Лиги чемпионов футболистом, забивавшим в первом, втором, третьем и четвертом матчах своей карьеры.
Нападающий – самый молодой игрок, который отличился в обоих матчах четвертьфинальной стадии. Француз сделал это в возрасте 18 лет и 120 дней.
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Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе открыл счет в ответном матче с дортмундской «Боруссией».
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