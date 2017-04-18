Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе открыл счет в ответном матче с дортмундской «Боруссией».

Француз проводит свою четвертую игру в плей-офф Лиги чемпионов. Во всех четырех матчах он забивал. На счету нападающего уже пять голов в играх на вылет.

Мбаппе стал первым в истории плей-офф Лиги чемпионов футболистом, забивавшим в первом, втором, третьем и четвертом матчах своей карьеры.

Нападающий – самый молодой игрок, который отличился в обоих матчах четвертьфинальной стадии. Француз сделал это в возрасте 18 лет и 120 дней.