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«Ювентус» и «Монако» вышли в полуфинал Лиги чемпионов

19.04.2017 23:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Ювентус» и «Монако» обеспечили себе выход в полуфинал Лиги чемпионов.

Туринский клуб был сильнее в противостоянии с «Барселоной» (3:0, 0:0). «Монако» в двух матчах обыграл дортмундскую «Боруссию» (3:2, 3:1).

Ранее в полуфинал Лиги чемпионов вышли «Реал» и «Атлетико».

 
 
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«Ювентус» и «Монако» обеспечили себе выход в полуфинал Лиги чемпионов.

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