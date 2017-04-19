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«Ювентус» и «Монако» вышли в полуфинал Лиги чемпионов
19.04.2017 23:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Ювентус» и «Монако» обеспечили себе выход в полуфинал Лиги чемпионов.
Туринский клуб был сильнее в противостоянии с «Барселоной» (3:0, 0:0). «Монако» в двух матчах обыграл дортмундскую «Боруссию» (3:2, 3:1).
Ранее в полуфинал Лиги чемпионов вышли «Реал» и «Атлетико».
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«Ювентус» и «Монако» обеспечили себе выход в полуфинал Лиги чемпионов.
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