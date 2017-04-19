Заслуженный тренер Беларуси Александр Шимковяк в комментарии корреспонденту «Прессбола» поделился мнением по поводу возможного неучастия Анастасии Веремеенко и Елены Левченко в скором чемпионате Европы.

– Эта новость меня просто шокировала. Не погрешу против истины, если скажу, что вклад Левченко и Веремеенко в успех сборной составляет пятьдесят процентов, а то и больше. Они всегда играют на пределе, в полную силу. Без них ситуация гибельная...

Кто будет действовать на их позициях? Гаспер? Виктория физически не сможет вытянуть длительные игровые отрезки. На замену придется поднимать Марину Кресс — больше практически некого. Обе в сборной не первый год, но их функции всегда были второстепенными, подменяли лидеров. И войти в их роль крайне сложно. Хорошо хоть с другими позициями больших опасений нет. По-прежнему в строю Попова, Филончик, Снытина, Лихтарович, Тарасова, есть молодые, но амбициозные игроки.

Девчонки, конечно, будут сражаться — бойцов у нас хватает. Но этого мало. Без сильного, опытного пятого номера команда не выглядит конкурентоспособной. Все-таки в соперниках у нас мощные сборные Италии, Турции, Словакии.

Выход вижу такой: срочно реанимировать Гаспер и Кресс, подвести их к рабочему состоянию, чтобы могли проводить на площадке минут по 25-30 каждая. С помощью медицины, фармакологии, если надо, то и психологов. Надо дать понять Вике и Марине, что без них нет команды. Подгрузить, откормить, сделать из них «конфетки». Это единственный путь. Жаль, времени у тренерского штаба мало, – сказал Шимковяк.