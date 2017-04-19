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Андрей Стась стал капитаном хоккейной сборной Беларуси
19.04.2017 20:16 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 апр — Sputnik. Нападающий Андрей Стась стал капитаном национальной сборной Беларуси по хоккею, сообщили Sputnik в пресс-службе хоккейного клуба "Динамо-Минск".
© Sputnik Алексей Куденко
Белорусская команда продолжает подготовку к Чемпионату мира, который пройдет в мае во Франции и Германии. В ближайшее время подопечные Дэйва Льюиса примут участие в "Евровызове" против сборной Швеции. Матчи пройдут в Гродно 21 и 22 апреля.
"Капитаном команды был выбран Андрей Стась, его ассистентами стали Александр Павлович и Владимир Денисов", — рассказали в минском "Динамо".
Чемпионат мира по хоккею стартует 5 мая. Беларусь сыграет в группе В вместе с Канадой, Финляндией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Францией, Словенией. Первый матч команда Льюиса проведет против финских хоккеистов.
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Белорусские хоккеисты продолжают подготовку к ЧМ, на этой неделе команда проведет два поединка против шведов в Гродно.
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