МИНСК, 19 апр — Sputnik. Нападающий Андрей Стась стал капитаном национальной сборной Беларуси по хоккею, сообщили Sputnik в пресс-службе хоккейного клуба "Динамо-Минск".



© Sputnik Алексей Куденко Степанов покинул расположение сборной Беларуси по хоккею

Белорусская команда продолжает подготовку к Чемпионату мира, который пройдет в мае во Франции и Германии. В ближайшее время подопечные Дэйва Льюиса примут участие в "Евровызове" против сборной Швеции. Матчи пройдут в Гродно 21 и 22 апреля.

"Капитаном команды был выбран Андрей Стась, его ассистентами стали Александр Павлович и Владимир Денисов", — рассказали в минском "Динамо".

Чемпионат мира по хоккею стартует 5 мая. Беларусь сыграет в группе В вместе с Канадой, Финляндией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Францией, Словенией. Первый матч команда Льюиса проведет против финских хоккеистов.