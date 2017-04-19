﻿ Вице-президент SEHA-лиги: «Участие СКА в турнире? Клуб должен соответствовать совокупным критериям. Не хочу больно ущипнуть, однако пока этого нет». 21.by
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Вице-президент SEHA-лиги: «Участие СКА в турнире? Клуб должен соответствовать совокупным критериям. Не хочу больно ущипнуть, однако пока этого нет»

20.04.2017 08:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Вице-президент SEHA-лиги Борис Сапожников в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Новикову объяснил, почему минский СКА не попадает в турнир.

– Тема SEHA-лиги в Беларуси все громче звучит в преломлении на перспективы включения туда минского СКА. Знаю, заявочное письмо в директорат лиги клуб отправил...

– Подтверждаю: такое письмо есть. Нам важно, чтобы у вас услышали голос SEHA-лиги: минский СКА — уважаемая команда с большой историей и легендами. Спартак Миронович — вообще прекрасный человек и великий тренер. Есть классная арена в Уручье. Но это не все нужные атрибуты.

Хотелось бы увидеть маркетинговую составляющую работы СКА. Скажем, четыре-пять лет назад были большие проблемы с билетной программой у того же БГК. Сегодня клуб продает абонементы, заполняя арену. Проделана большая работа. Он принял вид, привлекательный для телепоказа.

Что еще крайне важно при заявке в SEHA-лигу? Хорошо бы сказать, например: смотрите, мы за последние пять лет неизменно выигрывали Балтийскую лигу, были в финале Кубка ЕГФ, выиграли чемпионат страны. Или: посмотрите, как у нас расходятся билеты и абонементы, как мы работаем в соцсетях.

С точки зрения логистики, Минск – прекрасное место. Есть умное и прогрессивное решение о безвизовом въезде из многих стран – оно облегчает жизнь и SEHA-лиге. Но клуб должен соответствовать совокупным критериям. Ни в коей мере не хочу больно ущипнуть СКА, однако пока этого нет.

Если речь о Беларуси, претендент должен быть не прямым, а жесточайшим конкурентом БГК. Как «Реал» для «Барсы». Если будут две такие команды, будет тема для разговора. А пока что-то мне подсказывает: матч «Веспрем» — СКА обернется избиением. Может быть, армейцам нужна консультация от нас. Но, думаю, белорусы и минчане сами прекрасно знают, чего еще не хватает этой прекрасной команде из прекрасного города, – рассказал Сапожников.

 
Теги: Минск
 
 
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Вице-президент SEHA-лиги Борис Сапожников в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Новикову объяснил, почему минский СКА не попадает в турнир.

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