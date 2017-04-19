Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением о вылете из Лиги чемпионов после поражения в двухматчевом противостоянии с «Ювентусом» (0:3, 0:0) в четвертьфинале турнира.

«Ювентус» – великолепная команда, и в целом они в этом противостоянии были лучше нас. Они заслужили пройти дальше, и я желаю им всего наилучшего, потому что они могут выиграть этот трофей.

Мы могли создавать моменты, но нам приходилось карабкаться на гору. Они итальянцы, они знают, как защищаться, в этом они специалисты. Они приехали сюда, чтобы сыграть в свой футбол, и им это великолепно удалось.

С этим поражением тяжело смириться, но болельщики продолжали петь, они великолепны.

Игра с «Реалом»? Мы поедем на «Бернабеу» биться и стараться победить. В последние годы мы играли там хорошо, и даже если мы не в лучшей форме, мы можем выиграть», – сказал Пике в эфире beIN Sports.