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Снукер. Чемпионат мира. Второй раунд. Мерфи встретится с О’Салливаном, Бинэм против Кирена Уилсона и другие партии
20.04.2017 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
20 апреля в Шеффилде на чемпионате мира по снукеру стартует второй раунд.
Снукер
Чемпионат мира
Шеффилд
Второй раунд
20 апреля
Стюарт Бинэм (Англия) – Кирен Уилсон (Англия) – 15.00
Шон Мерфи (Англия) – Ронни О’Салливан (Англия) – 21.00
21 апреля
Лянь Веньбо (Китай) – Дин Джунху (Китай) – 12.00
Марк Аллен (Северная Ирландия) – Джон Хиггинс (Шотландия) – 16.30
22 апреля
Стивен Магуайр (Шотландия) – Рори Маклеод (Англия) – 16.30
Марк Селби (Англия) – Сяо Годун (Китай) – 21.00
23 апреля
Нил Робертсон (Австралия)/Ноппон Саенгхам (Таиланд) – Марко Фу (Гонконг) – 12.00
Барри Хоукинс (Англия)/Том Форд (Англия) – Грэм Дотт (Шотландия) – 12.00
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Снукер. Чемпионат мира. Второй раунд. Мерфи встретится с О’Салливаном, Бинэм против Кирена Уилсона и другие партии
20 апреля в Шеффилде на чемпионате мира по снукеру стартует второй раунд.
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