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Снукер. Чемпионат мира. Второй раунд. Мерфи встретится с О’Салливаном, Бинэм против Кирена Уилсона и другие партии

20.04.2017 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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20 апреля в Шеффилде на чемпионате мира по снукеру стартует второй раунд.

Снукер

Чемпионат мира

Шеффилд

Второй раунд

20 апреля

Стюарт Бинэм (Англия) – Кирен Уилсон (Англия) – 15.00

Шон Мерфи (Англия) – Ронни О’Салливан (Англия) – 21.00

21 апреля

Лянь Веньбо (Китай) – Дин Джунху (Китай) – 12.00

Марк Аллен (Северная Ирландия) – Джон Хиггинс (Шотландия) – 16.30

22 апреля

Стивен Магуайр (Шотландия) – Рори Маклеод (Англия) – 16.30

Марк Селби (Англия) – Сяо Годун (Китай) – 21.00

23 апреля

Нил Робертсон (Австралия)/Ноппон Саенгхам (Таиланд) – Марко Фу (Гонконг) – 12.00

Барри Хоукинс (Англия)/Том Форд (Англия) – Грэм Дотт (Шотландия) – 12.00

 

 
 
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