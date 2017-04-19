В середине мая в Минске планируется подписание контракта Беларуси с Европейским олимпийским комитетом по поводу II Евроигр. Сейчас проходит обсуждение проекта. Основная цель: определиться, как выполнить условия контракта и при этом минимизировать финансовые затраты.



© Фото: Сергей Шелег Волонтер ЧМ-2014: иногда приходилось бывать в трех местах одновременно

Не гнаться за Баку

Азербайджан так высоко поднял планку организации и проведения Европейских игр, так много потратил для этого денег, что тягаться с ним бесперспективно и бессмысленно. По официальным сведениям, бюджет Игр составил 1,2 миллиарда долларов, хотя в прессе можно встретить и другие цифры (5 и даже 9 миллиардов). Значительная сумма ушла на строительство новых стадионов (цена возведения только олимпийской арены превысила 600 миллионов долларов), а также дорожных развязок и мостов, помпезные церемонии открытия и закрытия.

Белорусам на этом можно сэкономить: из крупных спортивных объектов, которые нужно построить к Евроиграм, выделим лишь стадион "Динамо". Все остальное — текучка. Строительство научно-практического центра, восстановление стрелкового тира в Уручье, реконструкция спортивного зала на Филимонова, благоустройство "Стаек" — не тот размах, не те вложения, чтобы сравнивать с бакинскими.



© Sputnik Алексей Филиппов Церемония открытия I Европейских игр в Баку

Тем не менее, потратиться придется. Сколько? Цифры называются разные, но пока они весьма приблизительные: контракта нет, виды спорта окончательно не определены, финансовые обязательства не расписаны.

Где жить, что есть, как перемещаться

Предполагается, что в Минск приедет не менее 5 тысяч спортсменов. Добавляем сюда тренеров, врачей, судей, спортивных чиновников, глав государств и правительств, представителей СМИ (в Баку было аккредитовано около 3 тысяч журналистов), приплюсуем волонтеров (на первых Играх их было порядка 10 тысяч) — общая цифра участников, гостей, добровольных помощников и прочих важных и нужных людей получается весьма и весьма внушительной — тысяч 20, а то и больше.

Спортивные делегации будут жить в Студенческой деревне, которая во время ЧМ по хоккею-2014 заселялась болельщиками. А это значит, придется строить вокруг деревни забор, ставить КПП и охрану.

Кормить спортсменов нужно вкусно, разнообразно и без последствий. Щами, драниками и компотом не обойтись. Специалисты уже посчитали, что ежесуточно для жителей деревни потребуется порядка 17 тонн продуктов.

VIP-персоны будут жить в новых отелях — DoubleTree By Hilton Minsk, "Виктория-Олимп", "Мариотт", "Президент-Отель". Для всех остальных — прочие гостиницы, плюс хостелы, съемное жилье, санатории, дома отдыха, детские лагеря и агроусадьбы.

Болельщики по городу будут ездить общественным транспортом. Для остальных планируется выпустить по спецзаказу отечественные автобусы МАЗ туристического класса, микроавтобусы "Нёман" и легковые автомобили Geely.

Должно быть красиво и душевно

Телевизионная картинка из Баку была насыщенной, яркой. Что неудивительно. На первый Евроиграх работала Международная вещательная компания (ISB) с несколькими десятками передвижных телевизионных станций, сотнями видеокамер (включая для съемок под водой), плюс вертолеты, автомобили, мотоциклы. Европейские игры-2015 транслировались в 145 странах, и это была не только старушка Европа, но и Китай, Индия, Канада, Австралия и США.

Со столь сложными задачами Беларусь самостоятельно не справится, даже если соберет воедино все белорусские телеканалы. А если во время Игр случится срочное большое, пребольшое совещание, Всемирный день мотоциклиста, День дружбы и единения славян или всенародное "Купалье" — трансляция Игр под угрозой.



© Sputnik / Виктор Толочко Рыженков о Евроиграх: нам надо подтянуться по вопросам безопасности

Церемонии открытия и закрытия тоже не должны стать слишком затратными. Приглашение "звезд" мировой величины, типа Леди Гаги, как это было в Баку, не предполагается — красивую и массовую картинку будут создавать белорусские артисты.

И наконец о главном — о спорте

На I Играх разыгрывались 253 комплекта наград. Спортсмены состязались в тридцати видах спорта, в одиннадцати из которых разыгрывались лицензии на летние Олимпийские игры 2016 года.

Беларусь сразу заявила, что такую обширную программы не потянет. ЕОК согласился. Сейчас в листе согласования то ли 14, то ли 16 видов спорта. Международные спортивные организации настаивают исключить из перечня тяжелую атлетику и воднолыжный спорт, в которых белорусы традиционно сильны. Вместо этого предлагается устроить состязания по скалолазанию и скейтбордингу, которые включены в программы Олимпийских игр 2020 года. Белорусы пока сопротивляются.