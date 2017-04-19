Заслуженный тренер Беларуси Виктор Белевич поделился мнением о решении Елены Левченко и Анастасии Веременко взять паузу в выступлениях за сборную Беларуси.

«Как-то все одно к одному неудачно сложилось: закончили выступать Трофимова и Троина, ушла Хардинг, попросили паузу Веремеенко с Левченко. Без лидеров шансы нашей сборной на чемпионате Европы резко уменьшаются. И это прискорбно, ведь в Чехии будут разыгрываться путевки на мировое первенство. Я уже не представляю, как это Беларусь может “пролететь” мимо него.

Знаю, что Максим Рыженков сильно озабочен ситуацией, будет с девчатами вести переговоры. Но, полагаю, будет сложно их переубедить, если обе приняли такое решение. Все-таки возраст дает о себе знать. Другой вопрос: почему никого не подготовили им на смену? Адресоваться он должен в первую очередь Анатолию Буяльскому. Когда тогдашний председатель федерации Виктор Каменков возродил «Горизонт», вложил немалые средства в клуб с той целью, чтобы он стал базовым для сборной, тренеру создали максимально комфортные условия для работы, позволили взять перспективных баскетболисток из Гродно, Могилева, из РГУОРа. Твори, готовь молодую смену. Никого не подготовили. И вот теперь петух клюнул в одно место: поедем на «Европу» без ведущих центровых.

Если без Левченко я еще могу представить нашу сборную, то без Веремеенко — нет. Придется смириться с неизбежностью. И надеяться на чудо. А вдруг оно случится?! Нет сомнений, сейчас для нашей сборной наступает переломный момент. Как она его пройдет — сыграет в Чехии достойно или провалится, — от этого будет зависеть дальнейшее развитие баскетбола в стране. Но в любом случае надо верить в команду и тренеров», – сказал Белевич.