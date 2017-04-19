МИНСК, 20 апр — Sputnik. Гонщик "Формулы 4", британец Билли Монгер в результате аварии пережил ампутацию обеих ног.



© AFP/ STEFAN WERMUTH Молодой британский пилот разбился в гонке "Формулы-4"

Инцидент произошел в минувшее воскресенье на трассе Донингтон-парк в Великобритании — болид 17-летнего Монгера столкнулся с машиной финна Патрика Пасмы. Сначала ряд СМИ сообщил, что Монгер погиб, однако позже стало известно, что британца с тяжелыми травмами ног отвезли в медицинский центр в Ноттингеме, где он был прооперирован.

Помощь "старших"

Менеджмент Монгера объявил кампанию для сбора средств для пострадавшего юного пилота. Монгеру необходимо 260 тысяч фунтов на реабилитацию.

"Пожертвования будут использованы на медицинскую помощь и терапию, которая поможет Билли вернуться к активной жизни", — говорится в подписи менеджеров на краудфандинговом сервисе JustGiving .

К кампании подключились британские чемпионы "Формулы-1" Льюис Хэмилтон и Дженсон Баттон, распространив твит о сборе средств в своих соцсетях, насчитывающих миллионы подписчиков.

Hey guys this fellow racer Billy Monger had a big shunt this past weekend at Donnington and… https://t.co/ljuNg4bydM — Jenson Button (@JensonButton) 19 апреля 2017 г.

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I have only just seen the news of this tragic incident. https://t.co/44xpCxvFKz — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 19 апреля 2017 г.

​В итоге неравнодушные болельщики собрали уже более 342 тысяч фунтов.

Двукратный чемпион

Билли Монгер в свои годы уже успел стать двукратным чемпионом у себя на родине. Несмотря на свой юный возраст британец в течение десяти лет выступал в различных гоночных первенствах, включая Чемпионат мира по картингу.



© REUTERS Hamad I Mohammed Пилот Ferrari Себастьян Феттель выиграл Гран-при Бахрейна

В "Формуле 4" Монгер проводил свой второй сезон.

Есть на кого равняться

Мировой автоспорт уже знает пример возвращения в автогонки пилота, лишившегося в результате аварии обеих ног. Итальянец Алессандро Дзанарди, выступавший в серии CART и "Формуле-1", попал в тяжелую аварию на трассе Лаузитцринг в 2001 году, после чего пережил ампутацию.

Гонщик, пройдя программу реабилитации, вернулся в автоспорт уже спустя два года, дебютировав в чемпионате Европы по кузовным гонкам в классе туринг. Его гоночная машина была оборудована ручным управлением. Позже Дзанарди выступал в Чемпионате мира по турингу и одержал ряд побед.

В 2012 году итальянец принял участие в Паралимпийских играх, где завоевал две золотых медали в классе ручных велосипедов. В возрасте 49 лет Дзанарди выиграл два золота Паралимпиады-2016.