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Пилот "Формулы 4" Билли Монгер после аварии лишился обеих ног
20.04.2017 09:47 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 апр — Sputnik. Гонщик "Формулы 4", британец Билли Монгер в результате аварии пережил ампутацию обеих ног.
© AFP/ STEFAN WERMUTH
Инцидент произошел в минувшее воскресенье на трассе Донингтон-парк в Великобритании — болид 17-летнего Монгера столкнулся с машиной финна Патрика Пасмы. Сначала ряд СМИ сообщил, что Монгер погиб, однако позже стало известно, что британца с тяжелыми травмами ног отвезли в медицинский центр в Ноттингеме, где он был прооперирован.
Помощь "старших"
Менеджмент Монгера объявил кампанию для сбора средств для пострадавшего юного пилота. Монгеру необходимо 260 тысяч фунтов на реабилитацию.
"Пожертвования будут использованы на медицинскую помощь и терапию, которая поможет Билли вернуться к активной жизни", — говорится в подписи менеджеров на краудфандинговом сервисе
К кампании подключились британские чемпионы "Формулы-1" Льюис Хэмилтон и Дженсон Баттон, распространив твит о сборе средств в своих соцсетях, насчитывающих миллионы подписчиков.
В итоге неравнодушные болельщики собрали уже более 342 тысяч фунтов.
Двукратный чемпион
Билли Монгер в свои годы уже успел стать двукратным чемпионом у себя на родине. Несмотря на свой юный возраст британец в течение десяти лет выступал в различных гоночных первенствах, включая Чемпионат мира по картингу.
© REUTERS Hamad I Mohammed
В "Формуле 4" Монгер проводил свой второй сезон.
Есть на кого равняться
Мировой автоспорт уже знает пример возвращения в автогонки пилота, лишившегося в результате аварии обеих ног. Итальянец Алессандро Дзанарди, выступавший в серии CART и "Формуле-1", попал в тяжелую аварию на трассе Лаузитцринг в 2001 году, после чего пережил ампутацию.
Гонщик, пройдя программу реабилитации, вернулся в автоспорт уже спустя два года, дебютировав в чемпионате Европы по кузовным гонкам в классе туринг. Его гоночная машина была оборудована ручным управлением. Позже Дзанарди выступал в Чемпионате мира по турингу и одержал ряд побед.
В 2012 году итальянец принял участие в Паралимпийских играх, где завоевал две золотых медали в классе ручных велосипедов. В возрасте 49 лет Дзанарди выиграл два золота Паралимпиады-2016.
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Сбор средств для юного британца организовали пилоты "Формулы-1" Льюис Хэмилтон и Дженсон Баттон.
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