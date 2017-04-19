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Зампред БФВ Иванов: «За первый день регистрацию на велокарнавал «Viva Ровар» прошли более 800 человек»

20.04.2017 09:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Заместитель председателя Белорусской федерации велоспорта Алексей Иванов рассказал об организации велопробега «Viva Ровар».

— Изначально мы собирались провести его в традиционные сроки — 29 — 30 апреля. Но, оказалось, на эти же дни запланировано открытие мотосезона. Не исключался вариант совмещения этих мероприятий, но затем и байкеры, и велосипедная общественность пришли к мысли, что лучше их все же развести. Поскольку для нас это не только открытие сезона, но и велосипедный карнавал, вместе с выступающими в роли организаторов Министерством спорта и туризма и горисполкомом решили перенести его на 13 мая в надежде, что и погода станет теплее, что придаст ему ярких красок.

— От формата карнавала, как уже прозвучало, отказываться не стали?

— В прошлом году мы попробовали совместить велопарад и сам праздник в виде карнавала. По общему мнению, эта формула «два в одном» себя на все сто оправдала. Поэтому нет смысла выдумывать что-то новое, нужно развивать выбранное направление, увеличивая в его рамках количество конкурсов, активаций, соревнований. Для обладателей самых креативных костюмов и оригинально оформленных велосипедов предусмотрены специальные подарки. Как, кстати, и для победителей многочисленных конкурсов. По нашим прогнозам, их будет больше, чем в прошлом году. Надеемся, что и сам велокарнавал получится более масштабным. По крайней мере, мы только объявили о начале регистрации на интернет-странице http://vivarovar.by, и за первый день ее прошли более 800 человек! Такая активность, естественно, впечатляет.

- Не боитесь, что заказанных 10 ООО номеров не хватит?

— Боимся, но в таком случае, думаю, успеем ситуацию исправить. Благодаря интернет-регистрации мы можем видеть, сколько человек набирается. Если их окажется больше, допечатаем номера. Это, конечно, тоже экономический момент, но такая схема уже отработана, – рассказал Иванов.

 
 
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Заместитель председателя Белорусской федерации велоспорта Алексей Иванов рассказал об организации велопробега «Viva Ровар».

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