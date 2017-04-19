﻿ Евгений Капов: «Большинство игроков, кроме футбола, ничего не умеют – такова жизнь». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Евгений Капов: «Большинство игроков, кроме футбола, ничего не умеют – такова жизнь»

20.04.2017 11:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Тренер дублирующего состава могилевского «Днепра» Евгений Капов рассказал о том, что в 2013-м был полон сил и желания продолжать игровую карьеру.

- Ваше решение стать тренером не было спонтанным, ведь так?

– Скорее спонтанным получилось завершение игровой карьеры. Возраст, конечно, поджимал, но в 2013-м у меня были и силы, и желание играть. Но из-за некоторых обстоятельств, в которые не хотелось бы вдаваться, пришлось уйти. Так что предугадать, в какой момент моя карьера завершится, я не мог. Но вы правы: специальность тренера по футболу мною была получена заблаговременно. Причина проста: в футболе я разбираюсь лучше, нежели в чем-то другом. Большинство футболистов, кроме футбола, ничего не умеют — такова жизнь, — сказал Капов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тренер дублирующего состава могилевского «Днепра» Евгений Капов рассказал о том, что в 2013-м был полон сил и желания продолжать игровую карьеру.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Зампред БФВ Иванов: «За первый день регистрацию на велокарнавал «Viva Ровар» прошли более 800 человек»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика