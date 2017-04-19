Тренер дублирующего состава могилевского «Днепра» Евгений Капов рассказал о том, что в 2013-м был полон сил и желания продолжать игровую карьеру.

- Ваше решение стать тренером не было спонтанным, ведь так?

– Скорее спонтанным получилось завершение игровой карьеры. Возраст, конечно, поджимал, но в 2013-м у меня были и силы, и желание играть. Но из-за некоторых обстоятельств, в которые не хотелось бы вдаваться, пришлось уйти. Так что предугадать, в какой момент моя карьера завершится, я не мог. Но вы правы: специальность тренера по футболу мною была получена заблаговременно. Причина проста: в футболе я разбираюсь лучше, нежели в чем-то другом. Большинство футболистов, кроме футбола, ничего не умеют — такова жизнь, — сказал Капов.