«Анахайм» вышел во второй раунд Кубка Стэнли.

Команда тренера Рэнди Карлайла выиграла все четыре матча у «Калгари». «Анахайм» стал первым участником второго раунда плей-офф.

«Калгари» вылетел из Кубка Стэнли. За последние пять лет канадская команда дважды выходила в плей-офф и в обоих случаях уступала «Анахайму». В нынешнем сезоне «Калгари» руководил тренер Глен Галуцен.