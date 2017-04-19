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Вице-президент SEHA-лиги: «Правило левшей» вся европейская общественность обсуждает, скажем так, с недоумением»

20.04.2017 11:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Вице-президент SEHA-лиги Борис Сапожников в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Новикову оценил уровень чемпионата Беларуси.

— Есть ощущение, что перед БГК национальная федерация поставит условие целиком играть в чемпионате Беларуси.

– БГК — клуб, твердо входящий в европейский топ-10. Никакой другой клуб в Беларуси мечтать об этом, увы, не может. И когда он выходит против такого соперника, как брестчане, реально видит свой уровень. Даже две игры за сезон против такой команды — это круто. Но, с другой стороны, две игры с топ-соперником за сезон — это же очень мало! Вывод: надо повышать общий уровень чемпионата Беларуси.

Так что понимаю я и мешковцев. Им-то какой смысл постоянно встречаться с командами, у которых они выигрывают по 15-20 мячей? И они предлагают для начала довести домашнюю лигу до состояния достойной конкуренции.

Пока, кроме СКА, конкурентов БГК я там не вижу. А последний матч показал, что и армейцы — как-то не очень. Эти проблемы системны. Принуждение БГК играть в чемпионате их не решит.

Если ребята из БГК-2, которым по 17-18 лет, показали, что мало в чем уступают остальным соперникам, то, наверное, надо что-то в вашей консерватории поправлять. Но не могу указывать господину Коноплеву, что именно. Он умный человек, профессионал высшей категории. Он, наверное, знает, что делает.

Но со стороны многое у вас выглядит непонятным. Особенно «правило левшей». Его вся европейская общественность обсуждает, скажем так, с недоумением, – сообщил Сапожников.

 
 
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Вице-президент SEHA-лиги Борис Сапожников в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Новикову оценил уровень чемпионата Беларуси.

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