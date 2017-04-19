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«Крумкачы» – БАТЭ. На матче будет проведен замер уровня шума

20.04.2017 10:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В пятницу в 19:30 на стадионе ФК «Минск» состоится матч 4-го тура чемпионата Беларуси по футболу между столичными «Крумкачамi» и борисовским БАТЭ. Клубы приняли решение провести совместную акцию и поставить рекорд уровня шума на трибунах при участии болельщиков обеих команд.

Замер будет производится дважды – в момент выхода игроков на поле перед игрой и на 10-й минуте встречи. Помогать болельщикам и руководить процессом будет диктор.

Мировой рекорд по шумовой поддержке на спортивных соревнованиях принадлежит болельщикам клуба по американскому футболу «Канзас-Сити Чифс» и равен 142,2 децибелам. В Беларуси замеры уровня шума на стадионах пока не проводились.

 
Теги: Минск
 
 
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В пятницу в 19:30 на стадионе ФК «Минск» состоится матч 4-го тура чемпионата Беларуси по футболу между столичными «Крумкачамi» и борисовским БАТЭ.

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