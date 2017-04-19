﻿ Виктория Азаренко: «Уже поздравила Серену. Сколько титулов заработала, это сумасшедший результат, но семейное счастье и ребенок все-таки главное». 21.by
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Виктория Азаренко: «Уже поздравила Серену. Сколько титулов заработала, это сумасшедший результат, но семейное счастье и ребенок все-таки главное»

20.04.2017 12:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Прибывшая в сборную Беларуси Виктория Азаренко накануне полуфинального матча Кубка федерации с командой Швейцарии рассказала о своей нынешней роли.

- Ваша роль в белорусской команде?

– В данном случае ощущаю себя лидером команды в плане психологии. Очень приятно видеть, что девочки смогли выиграть в четвертьфинале. И мои неприезды дали им возможность проявить себя и набраться необходимого опыта. Не всегда же я могу приехать и всех спасать.

- Накануне стало известно, что Серена Уильямс ждет ребенка. Поздравили ли ее с этим?

– Ха! Почему я не сделала эту пресс-конференцию вчера? Теперь придется отвечать на такие вопросы.

- Если американка обратиться за каким-то советом, поможете ей?

– Если обратиться, обязательно. Конечно, уже разговаривала с Сереной и поздравила. Очень рада за нее, как за женщину. Сколько титулов заработала, это сумасшедший результат. Но семейное счастье и ребенок все-таки главное, – сказала Азаренко.

Серена Уильямс ждет ребенка?

 
 
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Прибывшая в сборную Беларуси Виктория Азаренко накануне полуфинального матча Кубка федерации с командой Швейцарии рассказала о своей нынешней роли.

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