|
Виктория Азаренко: «Уже поздравила Серену. Сколько титулов заработала, это сумасшедший результат, но семейное счастье и ребенок все-таки главное»
20.04.2017 12:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Прибывшая в сборную Беларуси Виктория Азаренко накануне полуфинального матча Кубка федерации с командой Швейцарии рассказала о своей нынешней роли.
- Ваша роль в белорусской команде?
– В данном случае ощущаю себя лидером команды в плане психологии. Очень приятно видеть, что девочки смогли выиграть в четвертьфинале. И мои неприезды дали им возможность проявить себя и набраться необходимого опыта. Не всегда же я могу приехать и всех спасать.
- Накануне стало известно, что Серена Уильямс ждет ребенка. Поздравили ли ее с этим?
– Ха! Почему я не сделала эту пресс-конференцию вчера? Теперь придется отвечать на такие вопросы.
- Если американка обратиться за каким-то советом, поможете ей?
– Если обратиться, обязательно. Конечно, уже разговаривала с Сереной и поздравила. Очень рада за нее, как за женщину. Сколько титулов заработала, это сумасшедший результат. Но семейное счастье и ребенок все-таки главное, – сказала Азаренко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Виктория Азаренко: «Уже поздравила Серену. Сколько титулов заработала, это сумасшедший результат, но семейное счастье и ребенок все-таки главное»
Прибывшая в сборную Беларуси Виктория Азаренко накануне полуфинального матча Кубка федерации с командой Швейцарии рассказала о своей нынешней роли.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии