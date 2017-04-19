МИНСК, 20 апр — Sputnik. Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко заявила, что у женской сборной Беларуси есть серьезные шансы победить команду Швейцарии в матче Кубка Федерации, передает корреспондент Sputnik.

В предстоящие выходные, 22 и 23 апреля, на "Чижовка-Арене" Беларусь проведет полуфинальный поединок против Швейцарии. На корт в составе белорусской команды выйдут Александра Саснович, Арина Соболенко, Ольга Говорцова и Вера Лапко. В составе гостей — Тимеа Бачински, Виктория Губчи, Белинда Бенчич и Мартина Хингис. Азаренко участие в матче не примет, однако будет присутствовать на играх.

"В данном случае я ощущаю лидером команды в плане психологическом. Мне приятно видеть, что девочки смогли выиграть четвертьфинал. И те разы, когда у меня не получалось приехать, они смогли набраться опыта, а не рассчитывать, что я приеду и буду всех спасать", — сказала Азаренко в четверг на пресс-конференции в Минске.

По ее словам, игра дома должна помочь белорускам справиться с соперницами и выйти в финал. Азаренко обратила внимание, что команда Швейцарии очень разноообразная, состоящая из молодых спортсменок, проявивших себя на хороших позициях. Вместе с тем, она отметила игра Александры Саснович. "Саша, когда играет за страны, показывает более высокие результаты", — пояснила Азаренко.

"Шанс победить у нас есть, я в этом не сомневаюсь", — заявила теннисистка.

Азаренко также заметила, что зрителей ждет очень хороший теннис. "Зрители будут любоваться игрой. Впервые мы играем на таком высоком уровне", — заключила она.