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Трямкин покинул «Ванкувер» и будет играть за «Автомобилист»

20.04.2017 12:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник Никита Трямкин покинул «Ванкувер».

Хоккеист договорился о контракте с «Автомобилистом».

В нынешнем сезоне россиянин провел 66 матчей в НХЛ и набрал 9 (2+7) очков при показателе полезности -7.

Защитник – уроженец Екатеринбурга. До перехода в «Ванкувер» он уже выступал за «Автомобилист».

 
 
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Защитник Никита Трямкин покинул «Ванкувер».

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