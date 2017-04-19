Защитник Никита Трямкин покинул «Ванкувер».

Хоккеист договорился о контракте с «Автомобилистом».

В нынешнем сезоне россиянин провел 66 матчей в НХЛ и набрал 9 (2+7) очков при показателе полезности -7.

Защитник – уроженец Екатеринбурга. До перехода в «Ванкувер» он уже выступал за «Автомобилист».