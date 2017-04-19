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Азаренко рассказала о планах вернуться на корт летом
20.04.2017 13:16 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 апр — Sputnik. Бывшая первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко намерена вернуться на корт этим летом на турнире в американском Стэнфорде, сообщает Sputnik.
Ранее белорусская теннисистка, ставшая матерью в декабре прошлого года,
© Sputnik Алексей Филиппов
"Я уже объявила, что планирую начать играть летом на турнире в Стэнфорде, перед US Open. Может быть и раньше, но пока это планы", — рассказала Азаренко на пресс-конференции в Минске в четверг.
Спортсменка отметила, что довольна тем, как идет ее подготовка к возвращению на корт. "Я не стараюсь вернуться к прежним формам, а стараюсь улучшить некоторые компоненты своей игры. Смотрю в будущее и хочу стать сильнее, чем раньше. Много работаю на корте и в тренажерном зале", — пояснила теннисистка.
По словам Азаренко, сейчас она улучшает свои физические кондиции.
Кроме того, белоруска рассказала о своем тренерском штабе. "У меня в команде два новых человека: новый тренер по теннису и по физической подготовке. Я думаю, что такой команды в плане профессиональных и личных отношений у меня никогда не было", — продолжила она.
Азаренко отметила, что ей нравится работать с новыми специалистами. "Они хотят научить меня большему, тому, что я не пробовала. Процесс подготовки идет в нужном направлении", — заключила Азаренко.
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МИНСК, 20 апр — Sputnik. Бывшая первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко намерена вернуться на корт этим летом на турнире в американском Стэнфорде, сообщает...
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