МИНСК, 20 апр — Sputnik. Бывшая первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко намерена вернуться на корт этим летом на турнире в американском Стэнфорде, сообщает Sputnik.

Ранее белорусская теннисистка, ставшая матерью в декабре прошлого года, вернуться в большой спорт летом 2017 года .



© Sputnik Алексей Филиппов Азаренко: чувствую себя лидером сборной в психологическом плане

"Я уже объявила, что планирую начать играть летом на турнире в Стэнфорде, перед US Open. Может быть и раньше, но пока это планы", — рассказала Азаренко на пресс-конференции в Минске в четверг.

Спортсменка отметила, что довольна тем, как идет ее подготовка к возвращению на корт. "Я не стараюсь вернуться к прежним формам, а стараюсь улучшить некоторые компоненты своей игры. Смотрю в будущее и хочу стать сильнее, чем раньше. Много работаю на корте и в тренажерном зале", — пояснила теннисистка.

По словам Азаренко, сейчас она улучшает свои физические кондиции.

Кроме того, белоруска рассказала о своем тренерском штабе. "У меня в команде два новых человека: новый тренер по теннису и по физической подготовке. Я думаю, что такой команды в плане профессиональных и личных отношений у меня никогда не было", — продолжила она.

Азаренко отметила, что ей нравится работать с новыми специалистами. "Они хотят научить меня большему, тому, что я не пробовала. Процесс подготовки идет в нужном направлении", — заключила Азаренко.