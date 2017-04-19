Вице-президент SEHA-лиги Борис Сапожников в интервью журналисту «Прессбола» Сергею Новикову прокомментировал слова председателя БФГ Владимира Коноплева, что лига – любительская.

— Из нашей консерватории не первый раз прозвучала мелодия про SEHA-лигу как якобы рядовой любительский турнир. Будете это комментировать?

– Если серьезно, то при таких утверждениях надо аргументировать позицию, а не произносить лозунги. Бывают ситуации недопонимания, когда люди говорят об одном и том же, но формы изложения у них разные. А бывает наоборот: в одинаковые слова вкладываются разные смыслы. Вот сказал бы господин Коноплев: считаю эту лигу любительской потому-то и потому-то. Это были бы аргументы. А так и не понять, что комментировать.

На прошлогоднем Финале четырех в Хорватии гостил генеральный секретарь ЕГФ Михаэль Видерер, ставший затем ее президентом. Сейчас в Брест приезжал управляющий директор «ЕГФ-Маркетинга» Давид Шлезак. Он прилетел, пожертвовав Финалом четырех Кубка Германии – сказал, что у нас ему интереснее.

Все высокие чины ЕГФ не раз официально подтверждали высокий профессиональный статус SEHA -лиги. Получается, либо белорусская федерация не разделяет позицию континентальной ассоциации, куда она входит, либо ее главу ввели в заблуждение, – сказал Сапожников.