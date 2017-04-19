﻿ Лига Европы. 1/4 финала. «МЮ» против «Андерлехта», «Бешикташ» примет «Лион» и другие матчи. 21.by
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Лига Европы. 1/4 финала. «МЮ» против «Андерлехта», «Бешикташ» примет «Лион» и другие матчи

20.04.2017 14:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В ответных матчах 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» примет «Андерлехт», «Бешикташ» сыграет с «Лионом», «Шальке» встретится с «Аяксом».

Лига Европы

1/4 финала

Ответные матчи

Манчестер Юнайтед Англия – Андерлехт Бельгия
Дата проведения
20 апреля, 22.05, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика

Первый матч: 1:1.

Генк Бельгия – Сельта Испания
Дата проведения
20 апреля, 22.05, «Кристал Арена»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 2:3.

Шальке-04 Германия – Аякс Голландия
Дата проведения
20 апреля, 22.05, «Фелтинс-Арена»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 0:2.

Бешикташ Турция – Лион Франция
Дата проведения
20 апреля, 22.05, «Водафон-Арена»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 1:2.

 

 
 
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В ответных матчах 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» примет «Андерлехт», «Бешикташ» сыграет с «Лионом», «Шальке» встретится с «Аяксом».

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