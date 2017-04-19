|
Лига Европы. 1/4 финала. «МЮ» против «Андерлехта», «Бешикташ» примет «Лион» и другие матчи
20.04.2017 14:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
В ответных матчах 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» примет «Андерлехт», «Бешикташ» сыграет с «Лионом», «Шальке» встретится с «Аяксом».
Лига Европы
1/4 финала
Ответные матчи
Первый матч: 1:1.
Первый матч: 2:3.
Первый матч: 0:2.
Первый матч: 1:2.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ответных матчах 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» примет «Андерлехт», «Бешикташ» сыграет с «Лионом», «Шальке» встретится с «Аяксом».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии