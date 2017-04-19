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«Спартак» назначил Епанчинцева главным тренером

20.04.2017 15:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Спартак» утвердил кандидатуру Вадима Епанчинцева на посту главного тренера, сообщается на официальном сайте клуба. 

Контракт с 41-летним специалистом подписан по схеме «1+1»: на один год с возможностью дальнейшей пролонгации соглашения.

Епанчинцев начал тренерскую карьеру в 2011 году, последним его местом работы была карагандинская «Сарыарка». 

В сезоне-2016/17 казахстанская команда заняла третье место в регулярном чемпионате ВХЛ, а в плей-офф уступила в серии второго раунда «Зауралью» (2-4).

 
 
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«Спартак» утвердил кандидатуру Вадима Епанчинцева на посту главного тренера, сообщается на официальном сайте клуба.

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