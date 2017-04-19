Бело-сине-красные полосы на форме хоккеистов ХК «Брест» никакого отношения к российскому флагу не имеют, сообщил TUT.BY исполняющий обязанности директора клуба Сергей Щипанов.

Напомним, в конце прошлой недели в интернете разместили запись драки хоккеистов юношеских (U16) команд «Бреста» и словацкого «Кошице» на пасхальном турнире Easter cup 2017 в чешском городе Мост.

При этом брестские хоккеисты на кулаках сражались не только со своими соперниками, но и с арбитрами.

Помимо факта самой драки, внимание пользователей интернета также привлекли бело-сине-красные полосы на рукавах формы ХК «Брест». Председатель областной организации Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Игорь Масловский посчитал, что это российский флаг, и направил обращение в Министерство спорта и туризма с требованием «прекратить практику выступления белорусских команд под символикой других стран», «принять исчерпывающие меры по недопустимости подобных ситуаций впредь», а также установить заказчика формы и взыскать с него материальный вред.

В руководстве клуба с позицией социал-демократов не согласны.

«Это (цвета на рукавах. – прим.) никакого отношения к российскому триколору не имеет. Это цвета логотипа хоккейного клуба «Брест», – сообщил Сергей Щипанов.