|
ХК «Брест»: «Российские цвета на форме? Никакого отношения к триколору это не имеет»
20.04.2017 17:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Напомним, в конце прошлой недели в интернете
При этом брестские хоккеисты на кулаках сражались не только со своими соперниками, но и с арбитрами.
Помимо факта самой драки, внимание пользователей интернета также привлекли бело-сине-красные полосы на рукавах формы ХК «Брест». Председатель областной организации Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Игорь Масловский посчитал, что это российский флаг, и направил обращение в Министерство спорта и туризма с требованием «прекратить практику выступления белорусских команд под символикой других стран», «принять исчерпывающие меры по недопустимости подобных ситуаций впредь», а также установить заказчика формы и взыскать с него материальный вред.
В руководстве клуба с позицией социал-демократов не согласны.
«Это (цвета на рукавах. – прим.) никакого отношения к российскому триколору не имеет. Это цвета логотипа хоккейного клуба «Брест», – сообщил Сергей Щипанов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бело-сине-красные полосы на форме хоккеистов ХК «Брест» никакого отношения к российскому флагу не имеют, сообщил TUT.BY исполняющий обязанности директора клуба...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии