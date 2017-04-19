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Апелляционный комитет АБФФ сократил дисквалификацию Щербицкому до двух матчей, срок его наказания окончен

20.04.2017 18:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Апелляционный комитет АБФФ рассмотрел прошение голкипера БАТЭ Дениса Щербицкого о сокращении срока трехматчевой дисквалификации.

В итоге комитет принял сторону игрока, сократив наказание с трех игр до двух.

Таким образом, Щербицкий сможет сыграть за БАТЭ уже в ближайшем туре в поединке против ФК «Крумкачы».

Ранее голкипер был дисквалифицирован на три матча за нарушение правил в поединке 1/2 финала Кубка Беларуси с брестским «Динамо» (0:2).

В ходе заседания дисциплинарного комитета АБФФ был рассмотрен эпизод, произошедший в концовке матча между Денисом Щербицким и Идриссом Куйате. За удар соперника ногой борисовскому вратарю вынесено дисциплинарное наказание – дисквалификация на три встречи.

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Апелляционный комитет АБФФ рассмотрел прошение голкипера БАТЭ Дениса Щербицкого о сокращении срока трехматчевой дисквалификации.

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