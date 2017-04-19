Апелляционный комитет АБФФ рассмотрел прошение голкипера БАТЭ Дениса Щербицкого о сокращении срока трехматчевой дисквалификации.

В итоге комитет принял сторону игрока, сократив наказание с трех игр до двух.

Таким образом, Щербицкий сможет сыграть за БАТЭ уже в ближайшем туре в поединке против ФК «Крумкачы».

Ранее голкипер был дисквалифицирован на три матча за нарушение правил в поединке 1/2 финала Кубка Беларуси с брестским «Динамо» (0:2).

В ходе заседания дисциплинарного комитета АБФФ был рассмотрен эпизод, произошедший в концовке матча между Денисом Щербицким и Идриссом Куйате. За удар соперника ногой борисовскому вратарю вынесено дисциплинарное наказание – дисквалификация на три встречи.

Максим Березинский: «Сроки рассмотрения апелляция Щербицкого? Смешно и неудобно»