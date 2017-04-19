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Апелляционный комитет АБФФ сократил дисквалификацию Щербицкому до двух матчей, срок его наказания окончен
20.04.2017 18:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Апелляционный комитет АБФФ рассмотрел прошение голкипера БАТЭ Дениса Щербицкого о сокращении срока трехматчевой дисквалификации.
В итоге комитет принял сторону игрока, сократив наказание с трех игр до двух.
Таким образом, Щербицкий сможет сыграть за БАТЭ уже в ближайшем туре в поединке против ФК «Крумкачы».
Ранее голкипер был дисквалифицирован на три матча за
В ходе заседания дисциплинарного комитета АБФФ был рассмотрен эпизод, произошедший в концовке матча между Денисом Щербицким и Идриссом Куйате. За удар соперника ногой борисовскому вратарю вынесено дисциплинарное наказание – дисквалификация на три встречи.
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Апелляционный комитет АБФФ сократил дисквалификацию Щербицкому до двух матчей, срок его наказания окончен
Апелляционный комитет АБФФ рассмотрел прошение голкипера БАТЭ Дениса Щербицкого о сокращении срока трехматчевой дисквалификации.
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