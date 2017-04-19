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Виктория Гаспер: «Наверное, завершу карьеру. Сборная? Если здоровье позволит»
20.04.2017 17:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская баскетболистка Виктория Гаспер рассказала о том, что планирует завершить карьеру.
– Как ваше здоровье? В прошлом сезоне было много проблем, операция.
– Проблемы и остались. Наверное, на участии в этом финале и закончу карьеру.
– А не хочется сыграть за сборную на чемпионате Европы?
– Если здоровье позволит, то я с удовольствием, – сказала Гаспер.
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Белорусская баскетболистка Виктория Гаспер рассказала о том, что планирует завершить карьеру.
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