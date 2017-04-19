Белорусская баскетболистка Виктория Гаспер рассказала о том, что планирует завершить карьеру.

– Как ваше здоровье? В прошлом сезоне было много проблем, операция.

– Проблемы и остались. Наверное, на участии в этом финале и закончу карьеру.

– А не хочется сыграть за сборную на чемпионате Европы?

– Если здоровье позволит, то я с удовольствием, – сказала Гаспер.

Ранее главный тренер сборной Беларуси Наталья Трофимова рассказала о том, что рассчитывает на Гаспер.

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