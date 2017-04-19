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Елена Левченко: «Сборная? Прежде чем что-либо решить, я буду смотреть, как для меня закончится нынешний клубный сезон»
20.04.2017 17:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская баскетболистка Елена Левченко рассказала о том, насколько возможен вариант ее прибытия в сборную Беларуси.
«Прежде чем что-либо решить, я буду смотреть, как для меня закончится нынешний клубный сезон. Продолжаются матчи, ни я, ни Настя пока не можем даже знать, в каком состоянии подойдем к тому времени, когда начнутся игры сборной. Позволит ли здоровье. Поэтому и однозначного ответа дать никто не может», – сказала Левченко.
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Елена Левченко: «Сборная? Прежде чем что-либо решить, я буду смотреть, как для меня закончится нынешний клубный сезон»
Белорусская баскетболистка Елена Левченко рассказала о том, насколько возможен вариант ее прибытия в сборную Беларуси.
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