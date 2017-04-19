Белорусская баскетболистка Елена Левченко рассказала о том, насколько возможен вариант ее прибытия в сборную Беларуси.

«Прежде чем что-либо решить, я буду смотреть, как для меня закончится нынешний клубный сезон. Продолжаются матчи, ни я, ни Настя пока не можем даже знать, в каком состоянии подойдем к тому времени, когда начнутся игры сборной. Позволит ли здоровье. Поэтому и однозначного ответа дать никто не может», – сказала Левченко.

«Чакаем баскетбольных правалаў». Евробаскет без Веремеенко и Левченко