﻿ Елена Левченко: «Сборная? Прежде чем что-либо решить, я буду смотреть, как для меня закончится нынешний клубный сезон». 21.by
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Елена Левченко: «Сборная? Прежде чем что-либо решить, я буду смотреть, как для меня закончится нынешний клубный сезон»

20.04.2017 17:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусская баскетболистка Елена Левченко рассказала о том, насколько возможен вариант ее прибытия в сборную Беларуси.

«Прежде чем что-либо решить, я буду смотреть, как для меня закончится нынешний клубный сезон. Продолжаются матчи, ни я, ни Настя пока не можем даже знать, в каком состоянии подойдем к тому времени, когда начнутся игры сборной. Позволит ли здоровье. Поэтому и однозначного ответа дать никто не может», – сказала Левченко.

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Белорусская баскетболистка Елена Левченко рассказала о том, насколько возможен вариант ее прибытия в сборную Беларуси.

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