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Первенство дублеров. 4-й тур. «Крумкачы» сыграли вничью с БАТЭ, «Торпедо-БелАЗ» победило «Витебск»

20.04.2017 18:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Чемпионат дублеров

4-й тур

Витебск – Торпедо-БелАЗ 3:4 (2:2, 1:2)

Голы: 1:0 – 4 Рузин, 1:1 – 24 Соловей, 2:1 – 23 Баранок, 2:2 – 45 Соловей, 2:3 – 54, пенальти, 3:3 – 64 Рузин, 3:4 – (66)

Витебск: Щербаков, Козорез, Солодкин, Куркин (Наумов, 89), Раджабов (Иванов, 66), Рузин (к), Березун (Герасимов, 90+3), Баранок (Сущий, 80), Савеленок (Денисов, 84), Шкурин, Кабачевский (Симаков, 86).

Торпедо: Абрамович, Белко, Сидор, Павлюковец, Гатагов, А.Макаров, С.Макаров, Краснов, Кулинкович, Соловей (65, Цурко), Драчев (90+3, А.Короленок).

20 апреля

Крумкачы – БАТЭ 0:0 (0:0, 0:0)

Крумкачы: Костюкевич, Драчев (к), Варванин, Исаченко, Стрижеус (Пивульский, 87), Д. Лисакович, Зуевич, Ковалев, Санец (Божко, 81), Василевский, Неверовский.

БАТЭ: Черных, Белезяк, Кисель, Шкурдюк (Гусев, 62), Рубцов, Ханевич (к), Чичев, Тропин, Рулинский (Немирко, 82), Мухамедов, Потемкин.

Предупреждения: Ковалев (49), Потемкин (63).

20 апреля, 16.30, СОК «Олимпийский».

 
Теги: Витебск
 
 
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Чемпионат дублеров 4-й тур Витебск – Торпедо-БелАЗ 3:4 (2:2, 1:2) Голы: 1:0 – 4 Рузин, 1:1 – 24 Соловей, 2:1 – 23 Баранок, 2:2 – 45 Соловей, 2:3 – 54, пенальти, 3:3 – 64 Рузин, 3:4 – (66)...

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