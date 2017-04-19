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Бывший тренер сборной Беларуси Королькевич возглавит женскую сборную России

20.04.2017 19:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Старшим тренером женской сборной России станет Владимир Королькевич, сообщает «Спорт-Экспресс». Помимо Королькевича, команду к олимпийскому сезону будет готовить Сергей Коновалов.

Оба специалиста уже работали со сборной. 

Королькевич ранее работал в сборной Беларуси.

Андриан Цыбульский: «Убежден: приглашение Королькевича было правильным выбором. Но у него не сложилось общение со спортсменами»

Надежда Скардино: «Для Королькевича мы были никем. Он называл нас непрофессионалами»

 
 
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Старшим тренером женской сборной России станет Владимир Королькевич, сообщает «Спорт-Экспресс».

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