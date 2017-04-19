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Бывший тренер сборной Беларуси Королькевич возглавит женскую сборную России
20.04.2017 19:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Старшим тренером женской сборной России станет Владимир Королькевич, сообщает «Спорт-Экспресс». Помимо Королькевича, команду к олимпийскому сезону будет готовить Сергей Коновалов.
Оба специалиста уже работали со сборной.
Королькевич ранее работал в сборной Беларуси.
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Старшим тренером женской сборной России станет Владимир Королькевич, сообщает «Спорт-Экспресс».
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