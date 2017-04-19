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НХЛ. Кубок Стэнли. 1-й раунд. «Питтсбург» принимает «Коламбус», «Чикаго» в гостях у «Нэшвилла»
20.04.2017 20:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
НХЛ
Кубок Стэнли
Первый раунд
Счет в серии: 3-1
Счет в серии: 2-2
Счет в серии: 3-0
Счет в серии: 2-2
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НХЛ Кубок Стэнли Первый раунд Счет в серии: 3-1 Счет в серии: 2-2 Счет в серии: 3-0 Счет в серии: 2-2.
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