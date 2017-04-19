﻿ НХЛ. Кубок Стэнли. 1-й раунд. «Питтсбург» принимает «Коламбус», «Чикаго» в гостях у «Нэшвилла». 21.by
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НХЛ. Кубок Стэнли. 1-й раунд. «Питтсбург» принимает «Коламбус», «Чикаго» в гостях у «Нэшвилла»

20.04.2017 20:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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НХЛ

Кубок Стэнли

Первый раунд

Питтсбург – Коламбус
Дата проведения
21 апреля, 02.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 3-1

Монреаль – Рейнджерс
Дата проведения
21 апреля, 02.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-2

Нэшвилл – Чикаго
Дата проведения
21 апреля, 03.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 3-0

Эдмонтон – Сан-Хосе
Дата проведения
21 апреля, 05.30, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-2

 
 
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НХЛ Кубок Стэнли Первый раунд Счет в серии: 3-1 Счет в серии: 2-2 Счет в серии: 3-0 Счет в серии: 2-2.

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