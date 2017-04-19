Нападающий БАТЭ Виталий Родионов в беседе с журналистом газеты «Прессбол» Сергеем Новиковым признался, что не всегда смотрит матчи Лиги чемпионов.

«Не отношусь к числу тех, кто старается смотреть как можно больше хорошего футбола, а плей-офф Лиги чемпионов таковым, несомненно, является. Более того, порой привожу в недоумение друзей или коллег, когда признаюсь в пропуске какого-либо топового матча. Иногда хочется в это время побыть с семьей или просто отдохнуть. Для просмотра должно быть соответствующее настроение. У меня так.

Смотрю матчи обычно в спокойной домашней обстановке. Лишь изредка могу выбраться для этого в какое-нибудь кафе с друзьями. Что касается нынешних четвертьфинальных пар, то более интересными виделись те, в которых играли «Бавария» и «Барселона». Просто потому, что эти команды мне из всех более симпатичны», – сказал Родионов.