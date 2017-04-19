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Виталий Родионов: «Не отношусь к числу тех, кто старается смотреть как можно больше хорошего футбола»

20.04.2017 21:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий БАТЭ Виталий Родионов в беседе с журналистом газеты «Прессбол» Сергеем Новиковым признался, что не всегда смотрит матчи Лиги чемпионов.

«Не отношусь к числу тех, кто старается смотреть как можно больше хорошего футбола, а плей-офф Лиги чемпионов таковым, несомненно, является. Более того, порой привожу в недоумение друзей или коллег, когда признаюсь в пропуске какого-либо топового матча. Иногда хочется в это время побыть с семьей или просто отдохнуть. Для просмотра должно быть соответствующее настроение. У меня так.

Смотрю матчи обычно в спокойной домашней обстановке. Лишь изредка могу выбраться для этого в какое-нибудь кафе с друзьями. Что касается нынешних четвертьфинальных пар, то более интересными виделись те, в которых играли «Бавария» и «Барселона». Просто потому, что эти команды мне из всех более симпатичны», – сказал Родионов.

 
 
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Нападающий БАТЭ Виталий Родионов в беседе с журналистом газеты «Прессбол» Сергеем Новиковым признался, что не всегда смотрит матчи Лиги чемпионов.

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