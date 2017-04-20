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Белорусские телеканалы покажут Чемпионат мира по хоккею-2017

20.04.2017 20:46 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 апр — Sputnik. Белорусские телеканалы покажут все матчи Чемпионата мира по хоккею 2017 года, сообщили Sputnik в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Мировое хоккейное первенство пройдет с 5 по 21 мая в двух странах — во Франции и Германии.

Белорусские телеканалы покажут Чемпионат мира по хоккею-2017
© Sputnik Игорь Руссак
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"Сразу три телеканала медиахолдинга представят белорусским болельщикам все матчи первенства — 64 игры", — рассказали в Белтелерадиокомпании.

Сборная Беларуси в рамках группового этапа ЧМ сыграет против Финляндии, Чехии, Канады, Швейцарии, Франции, Словении и Норвегии. Группа В проведет поединки в Париже. К слову, последний раз планетарное первенство проводилось в столице Франции более 65 лет назад.

"Все матчи сборной Беларуси на стадии группового раунда и в случае выхода в плей-офф будет транслировать телеканал "Беларусь 1". "Беларусь 5" и "Беларусь 2" покажут остальные игры турнира. Таким образом, телеканалы медиахолдинга в полном объеме представят нынешнее первенство", — уточнили собеседники агентства.

Кроме того, спортивный телеканал "Беларусь 5" ежедневно вечером будет представлять подробный обзор прошедших матчей.

Первую игру сборная Беларуси на Чемпионате мира проведет против финалистов предыдущего первенства — национальной команды Финляндии. Телеканал "Беларусь 1" покажет эту многообещающую игру в прямом эфире. Стартовый свисток прозвучит в 17:15. 

 
Теги: Минск
 
 
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Первый матч белорусы проведут 5 мая против сборной Финляндии, все матчи с участием подопечных Дэйва Льюиса покажет телеканал "Беларусь 5".

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