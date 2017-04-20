МИНСК, 20 апр — Sputnik. Белорусские телеканалы покажут все матчи Чемпионата мира по хоккею 2017 года, сообщили Sputnik в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Мировое хоккейное первенство пройдет с 5 по 21 мая в двух странах — во Франции и Германии.



© Sputnik Игорь Руссак Андрей Стась стал капитаном хоккейной сборной Беларуси

"Сразу три телеканала медиахолдинга представят белорусским болельщикам все матчи первенства — 64 игры", — рассказали в Белтелерадиокомпании.

Сборная Беларуси в рамках группового этапа ЧМ сыграет против Финляндии, Чехии, Канады, Швейцарии, Франции, Словении и Норвегии. Группа В проведет поединки в Париже. К слову, последний раз планетарное первенство проводилось в столице Франции более 65 лет назад.

"Все матчи сборной Беларуси на стадии группового раунда и в случае выхода в плей-офф будет транслировать телеканал "Беларусь 1". "Беларусь 5" и "Беларусь 2" покажут остальные игры турнира. Таким образом, телеканалы медиахолдинга в полном объеме представят нынешнее первенство", — уточнили собеседники агентства.

Кроме того, спортивный телеканал "Беларусь 5" ежедневно вечером будет представлять подробный обзор прошедших матчей.

Первую игру сборная Беларуси на Чемпионате мира проведет против финалистов предыдущего первенства — национальной команды Финляндии. Телеканал "Беларусь 1" покажет эту многообещающую игру в прямом эфире. Стартовый свисток прозвучит в 17:15.