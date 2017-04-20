МИНСК, 20 апр — Sputnik. Международная федерация футбола (ФИФА) ответила на требования американского сенатора Ричарда Блюменталя, призвавшего лишить Россию Чемпионата мира 2018 года, сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу организации.



© REUTERS Arnd Wiegmann Мутко: ФИФА не имеет вопросов к России по подготовке к ЧМ-2018

Накануне Блюменталь написал письмо главе ФИФА Джанни Инфантино. В своем обращении американец потребовал лишить Россию права проведения мундиаля. По словам Блюменталя, поводом для этого должны послужить неоднократные действия российского правительства, противоречащие гуманитарным ценностям ФИФА.

"Футбол не способен решить политические проблемы, и ФИФА не может вмешиваться в суверенные вопросы. Однако эта игра имеет силу возвести мосты между культурами и сблизить самых различных людей. Мы выступаем за диалог, взаимопонимание и мир между народами и убеждены, что турниры ФИФА играют в этом отношении важную роль", — говорится в заявлении пресс-службы организации.

Там же подчеркивается, что решение о проведении ЧМ в РФ было принято в 2010 году. "С тех пор правительство России, 11 городов-организаторов, оргкомитет "Россия-2018" и ФИФА ведут работу, чтобы все болельщики, планирующие стать частью самого большого спортивного события, имели возможность насладиться гостеприимством и дружественной атмосферой самой большой страны в мире", — говорится в сообщении ФИФА.

"ФИФА всегда стремится, чтобы футбол распространялся на новых территориях по всему миру, и чтобы везде, где бы ни проводились наши турниры, местные болельщики могли полюбить и проникнуться уважением к этой игре", — отмечается в ответе американскому сенатору.

Ранее 20 апреля почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков призвал общественность не обращать внимания на слова Блюменталя.

Мировое первенство 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи чемпионата мира примут 12 стадионов и 11 городов России: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.