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Начал велосезон? Не забудь захватить воды в бутылочках Contigo
20.04.2017 22:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
С приходом весны вы уже достали велосипед и открыли сезон? Правильно подготовьтесь к поездке по дорожкам города. Если шлем не обязателен, то бутылка воды просто необходима. Бренд Contigo рад представить в Беларуси специальные бутылочки для велосипедистов.
Бутылочки для воды от Contigo могут сопровождать вас, где бы вы ни были, даря живительную влагу. Благодаря конструктивным особенностям некоторых из них вы сможете иметь с собой фруктовый напиток или лимонад. Велобутылочки адаптированы для большинства держателей.
Contigo – американский бренд туристических, кофейных кружек и бутылочек для питья. Компания является мировым лидером на рынке посуды для питья на ходу, 14 из 20 бестселлеров на Amazon.com в категории термокружки – это Contigo
Продукцию этой марки приобретают любители активного образа жизни по всему миру. Отличительная особенность всех емкостей для напитков, которые поставляются на рынок под брендом Contigo – эффектный дизайн. Современные обтекаемые формы стаканов и кружек, яркие и экологичные материалы, удобные и надежные конструктивные элементы характерны для каждого изделия. Contigo невозможно не заметить ни на улице, ни в зале для фитнеса.
В Беларуси вы можете приобрести эту продукцию по тем же ценам, что и в Европе. Требуйте наличия Contigo у вашего розничного продавца.
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С приходом весны вы уже достали велосипед и открыли сезон? Правильно подготовьтесь к поездке по дорожкам города.
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