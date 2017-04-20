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Жозе Моуринью: «Если потеряем шансы на выход в Лигу чемпионов из АПЛ, бросим все силы на Лигу Европы»

21.04.2017 08:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после победы над «Андерлехтом» (2:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (первая игра – 1:1) прокомментировал выход команды в полуфинал.

«Мы нанесли 17 ударов по воротам, 10 – в створ, но игра получилась тяжелой. Если брать статистику, можно подумать, что у нас было полное преимущество, но это не так.

Как только как мы добавили игрока в полузащиту – стали контролировать игру. Счет 1:1 – это всегда риск, но с того момента главным было забить, а не пропустить, а это трудно.

Если лишимся теоретических шансов на выход в Лигу чемпионов из премьер-лиги, бросим все силы на Лигу Европы. Это важный трофей, и мы должны идти дальше. Сегодня убедились, насколько тяжелый этот путь. Так что в полуфинале легко тоже не будет», – сказал Моуринью.

После 31 матча «МЮ» занимает в чемпионате Англии 5-е место.

 
 
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после победы над «Андерлехтом» (2:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (первая игра – 1:1) прокомментировал...

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