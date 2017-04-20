Главный тренер Жозе Моуринью после победы над «Андерлехтом» (2:1) в ответном матче 1/4 финала (первая игра – 1:1) прокомментировал выход команды в полуфинал.

«Мы нанесли 17 ударов по воротам, 10 – в створ, но игра получилась тяжелой. Если брать статистику, можно подумать, что у нас было полное преимущество, но это не так.

Как только как мы добавили игрока в полузащиту – стали контролировать игру. Счет 1:1 – это всегда риск, но с того момента главным было забить, а не пропустить, а это трудно.

Если лишимся теоретических шансов на выход в Лигу чемпионов из премьер-лиги, бросим все силы на Лигу Европы. Это важный трофей, и мы должны идти дальше. Сегодня убедились, насколько тяжелый этот путь. Так что в полуфинале легко тоже не будет», – сказал Моуринью.

После 31 матча «МЮ» занимает в чемпионате Англии 5-е место.