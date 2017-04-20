Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов.

Посева перед жеребьевкой не будет, любая команда может сыграть против любой другой.

Кроме того, с помощью жребия будет определен номинальный хозяин финала – победитель полуфинала 1 или победитель полуфинала 2.

Участники жеребьевки:

Атлетико (Испания)

Монако (Франция)

Реал (Испания)

Ювентус (Италия)

Церемония жеребьевки начнется в 13.00 по белорусскому времени.

Первые полуфинальные матчи состоятся 2 и 3 мая, ответные – через неделю.

Финал пройдет 3 июня в Кардиффе.