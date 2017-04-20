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Ни один из немецких клубов впервые за 12 лет не вышел в полуфинал еврокубков
21.04.2017 08:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Шальке» в ответном матче 1/4 финала
Ранее на этой неделе
Таким образом, ни один из немецких клубов впервые с сезона-2004/05 не вышел в полуфинал еврокубков.
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«Шальке» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы победил «Аякс» (3:2), но вылетел из турнира, поскольку в первой игре уступил 0:2.
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