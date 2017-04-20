«Шальке» в ответном матче 1/4 финала победил «Аякс» (3:2), но вылетел из турнира, поскольку в первой игре уступил 0:2.

Ранее на этой неделе и дортмундская «Боруссия» покинули Лигу чемпионов по итогам матчей 1/4 финала с «Реалом» и «Монако» соответственно.

Таким образом, ни один из немецких клубов впервые с сезона-2004/05 не вышел в полуфинал еврокубков.