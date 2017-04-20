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«Сельта», «Аякс», «Лион» и «МЮ» вышли в полуфинал Лиги Европы
21.04.2017 00:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Определились все полуфиналисты Лиги Европы-2016/17.
Стадию 1/4 финала преодолели «Сельта», «Аякс», «Лион» и «Манчестер Юнайтед».
«Сельта» по сумме двух матчей победила бельгийский «Генк» (3:1, 1:1). «Аякс» прошел «Шальке» (2:0, 2:3), «МЮ» был сильнее «Андерлехта» (1:1, 2:1), а «Лион» справился с «Фенербахче» (2:1, 1:2, по пенальти – 7:6).
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Определились все полуфиналисты Лиги Европы-2016/17.
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