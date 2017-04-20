МИНСК, 21 апр — Sputnik. Английский "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/4 финала футбольной Лиги Европы был сильнее бельгийского "Адерлехта" и по сумме двух поединков вышел в полуфинал турнира, сообщает Sputnik.



© REUTERS lbert Gea "Барселона" не забила "Ювентусу" и вылетела из Лиги чемпионов

Накануне в Манчестере команда Жозе Моуринью взяла верх над гостями из Бельгии — 2:1. Хозяева одержали викторию в дополнительное время. Голами в составе победителей отметились Генрих Мхитарян (на 10-й минуте) и Маркус Рэшфорд (107). У "Андерлехта" на 32-й минуте мяч забил Софьян Ханни. В первом матче в Брюсселе 13 апреля была зафиксирована ничья — 1:1.

Кроме того, стали известны и другие полуфиналисты Лиги Европы. Так, "Сельта" оказалась сильнее еще одного клуба из Бельгии — "Генка" (3:2, 1:1). "Аякс" прошел немецкий "Шальке" (2:0, 2:3 в дополнительное время), а "Лион" одолел турецкий "Бешикташ" (2:1, 1:2, победа в серии пенальти — 7:6).

Жеребьевка полуфинальной стадии Лиги Европы пройдет 21 апреля в швейцарском Ньоне.