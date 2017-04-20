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Чемпионат Беларуси. 4-й тур. «Крумкачы» принимают БАТЭ, «Витебск» сыграет с «Торпедо-БелАЗ» и другие матчи

21.04.2017 08:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Чемпионат Беларуси

4-й тур

Витебск – Торпедо-БелАЗ
Дата проведения
21 апреля, 18.30, «ЦСК Витебский»
Онлайн матча

 

Крумкачы – БАТЭ
Дата проведения
21 апреля, 19.30, «стадион ФК Минск»
Онлайн матча

 

Динамо Минск – Неман
Дата проведения
22 апреля, 16.00, «Трактор»
Онлайн матча

 

Днепр – Нафтан
Дата проведения
22 апреля, 17.00, «Спартак»
Онлайн матча

 

Слуцк – Городея
Дата проведения
22 апреля, 18.00, «Городской стадион»
Онлайн матча

 

Шахтер – Динамо Брест
Дата проведения
22 апреля, 19.30, «Строитель»
Онлайн матча

 

Славия – Минск
Дата проведения
23 апреля, 17.00, «Юность»
Онлайн матча

 

Ислочь – Гомель
Дата проведения
23 апреля, 19.00, «стадион ФК Минск»
Онлайн матча

Таблица чемпионата

Статистика чемпионата

В футбольный фэнтези наконец-то можно играть каждый день и даже выигрывать реальные деньги. 

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Чемпионат Беларуси. 4-й тур. «Крумкачы» принимают БАТЭ, «Витебск» сыграет с «Торпедо-БелАЗ» и другие матчи

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Чемпионат Беларуси 4-й тур Таблица чемпионата Статистика чемпионата В футбольный фэнтези наконец-то можно играть каждый день и даже выигрывать реальные деньги.

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