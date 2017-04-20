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«Динамо» Минск: «При покупке товара в «Prostore» на сумму 30 руб и более – в подарок вы получаете 2 билета на ближайший домашний матч»
21.04.2017 09:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Минское «Динамо» сообщило о совместной акции с сетью гипермаркетов «Prostore» (Чижовка, Шабаны, Каменная Горка).
«При покупке товара на сумму 30 рублей и больше в подарок вы получаете 2 билета на ближайший домашний матч минского «Динамо»!
На этой неделе в акции участвуют билеты на матч 4 тура чемпионата Беларуси по футболу «Динамо» – «Неман»!
Количество билетов ограничено! Подробности акции – в инфоцентрах гипермаркетов ProStore!» – говорится в сообщении «Динамо».
Матч «Динамо» – «Неман» пройдет 22 апреля и начнется в 16.00.
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«Динамо» Минск: «При покупке товара в «Prostore» на сумму 30 руб и более – в подарок вы получаете 2 билета на ближайший домашний матч»
Минское «Динамо» сообщило о совместной акции с сетью гипермаркетов «Prostore» (Чижовка, Шабаны, Каменная Горка).
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