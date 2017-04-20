Минское «Динамо» сообщило о совместной акции с сетью гипермаркетов «Prostore» (Чижовка, Шабаны, Каменная Горка).

«При покупке товара на сумму 30 рублей и больше в подарок вы получаете 2 билета на ближайший домашний матч минского «Динамо»!

На этой неделе в акции участвуют билеты на матч 4 тура чемпионата Беларуси по футболу «Динамо» – «Неман»!

Количество билетов ограничено! Подробности акции – в инфоцентрах гипермаркетов ProStore!» – говорится в сообщении «Динамо».

Матч «Динамо» – «Неман» пройдет 22 апреля и начнется в 16.00.