Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы.

Посева перед жеребьевкой не будет, любая команда может сыграть против любой другой.

Кроме того, с помощью жребия будет определен номинальный хозяин финала – победитель полуфинала 1 или победитель полуфинала 2.

Участники жеребьевки:

Аякс (Голландия)

Лион (Франция)

Манчестер Юнайтед (Англия)

Сельта (Испания)

Церемония жеребьевки начнется в 14.00 по белорусскоу времени.

Первые полуфинальные матчи состоятся 4 мая, ответные – через неделю.

Финал пройдет 24 мая в Стокгольме.