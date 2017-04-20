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Жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы начнется в 14.00
21.04.2017 10:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы.
Посева перед жеребьевкой не будет, любая команда может сыграть против любой другой.
Кроме того, с помощью жребия будет определен номинальный хозяин финала – победитель полуфинала 1 или победитель полуфинала 2.
Участники жеребьевки:
Аякс (Голландия)
Лион (Франция)
Манчестер Юнайтед (Англия)
Сельта (Испания)
Церемония жеребьевки начнется в 14.00 по белорусскоу времени.
Первые полуфинальные матчи состоятся 4 мая, ответные – через неделю.
Финал пройдет 24 мая в Стокгольме.
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Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы.
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