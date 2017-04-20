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Жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы начнется в 14.00

21.04.2017 10:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы.

Посева перед жеребьевкой не будет, любая команда может сыграть против любой другой.

Кроме того, с помощью жребия будет определен номинальный хозяин финала – победитель полуфинала 1 или победитель полуфинала 2.

Участники жеребьевки:

Аякс (Голландия)

Лион (Франция)

Манчестер Юнайтед (Англия)

Сельта (Испания)

Церемония жеребьевки начнется в 14.00 по белорусскоу времени.

Первые полуфинальные матчи состоятся 4 мая, ответные – через неделю.

Финал пройдет 24 мая в Стокгольме.

 
 
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Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы.

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