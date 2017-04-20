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Чемпионат России. ЦСКА в гостях у «Уфы»
21.04.2017 10:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 24-м туре РФПЛ ЦСКА Виктора Гончаренко сыграет с «Уфой», «Зенит» примет «Урал», «Спартак» встретится с «Ростовом», а «Краснодар» – с тульским «Арсеналом».
Чемпионат России
24-й тур
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В 24-м туре РФПЛ ЦСКА Виктора Гончаренко сыграет с «Уфой», «Зенит» примет «Урал», «Спартак» встретится с «Ростовом», а «Краснодар» – с тульским «Арсеналом».
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