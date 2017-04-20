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Чемпионат России. ЦСКА в гостях у «Уфы»

21.04.2017 10:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 24-м туре РФПЛ ЦСКА Виктора Гончаренко сыграет с «Уфой», «Зенит» примет «Урал», «Спартак» встретится с «Ростовом», а «Краснодар» – с тульским «Арсеналом».

Чемпионат России

24-й тур

Уфа – ЦСКА
Дата проведения
21 апреля, 17.00, «Нефтяник»
превью матча онлайн статистика

 

Зенит – Урал
Дата проведения
22 апреля, 14.00, «Петровский»
превью матча онлайн статистика

 

Ростов – Спартак
Дата проведения
22 апреля, 16.30, «Олимп-2»
превью матча онлайн статистика

 

Локомотив – Амкар
Дата проведения
22 апреля, 16.30, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика

 

Терек – Анжи
Дата проведения
22 апреля, 19.00, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Томь – Оренбург
Дата проведения
23 апреля, 12.00, «Стадион Труд»
превью матча онлайн статистика

 

Крылья Советов – Рубин
Дата проведения
23 апреля, 14.30, «стадион Металлург»
превью матча онлайн статистика

 

Краснодар – Арсенал Тула
Дата проведения
23 апреля, 17.00, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика

 

 
 
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В 24-м туре РФПЛ ЦСКА Виктора Гончаренко сыграет с «Уфой», «Зенит» примет «Урал», «Спартак» встретится с «Ростовом», а «Краснодар» – с тульским «Арсеналом».

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