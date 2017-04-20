Тренер юношеской команды «Бреста» Василий Хевук рассказал подробности драки наших хоккеистов на турнире в Чехии.

«Судейство было, мягко говоря, не в нашу пользу. Дети не сдержали эмоции. Один из арбитров нецензурно выражался в нашу сторону и плевал в игроков. Если он думал, что мы не поймем чешских оскорблений, то сильно заблуждался. С нами был гид, который послей первой игры подошел и спросил: «Что вы сделали судье, что он по-чешски так матерится на вас?»

Организаторы сделали все красиво и выложили в сеть видео, которое собирает кучу просмотров, а мы в итоге выглядим плохими людьми. Но если посмотреть комментарии к этому видео, то болельщики, которые были на игре, тоже плохо отзываются о судействе. Игроки и тренеры латвийской «Даугавы», которая выступала на турнире, также имеют много вопросов именно к этому арбитру. Когда в городе Мост с 31 марта по 2 апреля проходил турнир среди игроков 2009 и 2010 годов рождения, украинские хоккеисты подписались под тем, что этот же судья то ли по личным, то ли по политическим причинам их засуживал.

В одном из эпизодов игры нашему капитану была нанесена травма. Допустим, судья не заметил нарушение, но игрок лежал на льду, он нуждался в медицинской помощи, но свистка не последовало. Команда начала срываться на рефери, что привело к конфликту. Соглашусь, мы поступили неправильно, устроив потасовку. Но когда команде в правильной и хорошей борьбе не дают показать свои способности, ребята начинают срываться. Взрослым сложно сдержать эмоции во время игры, а представьте, каково детям…

После турнира мы принесли извинение и организаторам, и словацкой команде, после чего пожали друг другу руки. Они сказали, что не имеют к нам претензий. Насколько понимаю, в федерацию не поступало никаких жалоб на нас со стороны словаков, но она все равно решила провести свое расследование и отстранить нас от игр. Получается так: словаки продолжают играть, этот горе-судья – работать, а мы дисквалифицированы до 28 апреля. В этот день состоится заседание, на котором определится наша дальнейшая судьба. В ближайшие выходные у нас матчи пробив команды из Бобруйска, но четыре игрока и я будем наблюдать за игрой с трибуны», – сказал Хевук.

Юноши «Бреста» устроили массовую драку и напали на судей