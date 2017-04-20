﻿ В чемпионате Беларуси во второй лиге сыграет не 14, а 13 команд. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В чемпионате Беларуси во второй лиге сыграет не 14, а 13 команд

21.04.2017 11:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В чемпионате Беларуси во второй лиге примет участие 13 команд, а не 14. Ранее сообщалось о том, что на чемпионат не заявился мозырский «Монтажник» и его заменила речицкая команда «Спутник». Однако этот клуб – переименованная команда ДЮСШ ДСК.

«Департамент АБФФ по проведению соревнований возлагал надежды на реинкарнацию команды из Жлобина, но вариант не сработал. Тогда возник другой: еще одна гомельская дружина – «Сборная ТФ». Стороны достигли устной договоренности. Однако в четверг сотрудники федерации так и не дождались гарантирующих документов. Поэтому в представленном ниже анонсе Д3 лишь 13 составов. Появится ли 14-й?» – сообщает «Прессбол».

Чемпионат Беларуси во второй лиге стартует 22 апреля.

Календарь второй лиги

В футбольный фэнтези наконец-то можно играть каждый день и даже выигрывать реальные деньги. 

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ!

В чемпионате Беларуси во второй лиге сыграет не 14, а 13 команд

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В чемпионате Беларуси во второй лиге примет участие 13 команд, а не 14.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Рома» согласовала 3-летний контракт с Эмери
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика