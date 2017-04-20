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В чемпионате Беларуси во второй лиге сыграет не 14, а 13 команд
21.04.2017 11:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
В чемпионате Беларуси во второй лиге примет участие 13 команд, а не 14. Ранее
«Департамент АБФФ по проведению соревнований возлагал надежды на реинкарнацию команды из Жлобина, но вариант не сработал. Тогда возник другой: еще одна гомельская дружина – «Сборная ТФ». Стороны достигли устной договоренности. Однако в четверг сотрудники федерации так и не дождались гарантирующих документов. Поэтому в представленном ниже анонсе Д3 лишь 13 составов. Появится ли 14-й?» – сообщает «Прессбол».
Чемпионат Беларуси во второй лиге стартует 22 апреля.
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В чемпионате Беларуси во второй лиге примет участие 13 команд, а не 14.
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