﻿ «Рома» согласовала 3-летний контракт с Эмери. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Рома» согласовала 3-летний контракт с Эмери

21.04.2017 11:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Новым главным тренером «Ромы» может стать возглавляющий «ПСЖ» Унаи Эмери.

Бывший спортивный директор «Севильи» Мончи, который должен занять эту же должность в «Роме», согласовал трехлетний контракт с 45-летним испанским специалистом.

Договоренность вступит в силу, если Эмери покинет «Пари Сен-Жермен», а Лучано Спаллетти не останется в Риме.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новым главным тренером «Ромы» может стать возглавляющий «ПСЖ» Унаи Эмери.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
По обвинению в организации взрывов возле автобуса «Боруссии» задержан 28-летний гражданин России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика