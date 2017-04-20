Новым главным тренером «Ромы» может стать возглавляющий «ПСЖ» Унаи Эмери.

Бывший спортивный директор «Севильи» Мончи, который должен занять эту же должность в «Роме», согласовал трехлетний контракт с 45-летним испанским специалистом.

Договоренность вступит в силу, если Эмери покинет «Пари Сен-Жермен», а Лучано Спаллетти не останется в Риме.