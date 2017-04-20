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«Рома» согласовала 3-летний контракт с Эмери
21.04.2017 11:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Новым главным тренером «Ромы» может стать возглавляющий «ПСЖ» Унаи Эмери.
Бывший спортивный директор «Севильи» Мончи, который должен занять эту же должность в «Роме», согласовал трехлетний контракт с 45-летним испанским специалистом.
Договоренность вступит в силу, если Эмери покинет «Пари Сен-Жермен», а Лучано Спаллетти не останется в Риме.
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Новым главным тренером «Ромы» может стать возглавляющий «ПСЖ» Унаи Эмери.
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