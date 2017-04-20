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Лукашенко анонсировал реформирование спортивных федераций и НОК

21.04.2017 11:58 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 апр — Sputnik. Спортивные федерации и Национальный олимпийский комитет будут перестроены, работа в сфере спорта высших достижений полностью провалена, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Отвратительная работа в спорте высших достижений. Полностью будут реформированы спортивные федерации, НОК будет перестраиваться. Если министерство спорта не начнет шевелиться, все пойдете туда с клеймом на букву "Т", — сказала глава государства в своем послании парламенту и народу. 

По его словам, белорусское руководство сделало многое, чтобы ожидать самых высоких результатов, которыми могла бы гордиться страна.

"Самая высокая идеология сегодня — это спорт. Миллионы людей смотрят на этих спортсменов. А вы бьете по самолюбию людей", — подчеркнул глава государства. 

Болевыми точками в этом вопросе он назвал развитие детско-юношеского спорта и подготовку тренерских кадров. "Позорище — иметь ледовую площадку и не иметь школу, где должны заниматься дети", — заявил Лукашенко.

Он призвал руководителей на местах обратить внимание на это. 

"Ответственным экзаменов станут вторые Европейские игры, которые пройдут в Беларуси в 2019 году. Это высокое доверие, оказанное нам со стороны олимпийского движения. Мы должны удивить гостей и участников не только гостеприимством, но и высокими спортивными результатами", — заключил белорусский лидер. 

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства подверг критике выступление белорусских спортсменов на международной арене и потребовал наладить работу в подготовке атлетов.

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