﻿ Виктория Азаренко: «У девочек появилось осознание, что нужно выигрывать самим, а не рассчитывать, что я приеду и всех спасу». 21.by
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Виктория Азаренко: «У девочек появилось осознание, что нужно выигрывать самим, а не рассчитывать, что я приеду и всех спасу»

21.04.2017 12:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала о своей роли в команде перед матчем Кубка федерации Беларусь – Швейцария.

«В нынешней ситуации ощущаю себя лидером команды, в психологическом плане. Очень приятно, что девочки выиграли четвертьфинал и что еще раньше они одерживали победы в тех встречах, когда у меня не получалось приехать в сборную. Думаю, это дало им возможность проявить себя и набраться опыта. Появилось осознание, что им самим надо учиться выигрывать, а не рассчитывать, что приеду я и всех спасу.

Это нужный опыт. Особенно вдохновляет, что они смогли сделать это дома. А во время матча буду рядом с командой. Если меня кто-то попросит о помощи, буду рада. Но у каждого должен быть индивидуальный подход и настрой, чтобы выйти и показать классный теннис», – сказала Азаренко.

Кубок федерации. Беларусь – Швейцария. Первыми на корт выйдут Александра Саснович и Виктория Голубич

 
 
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала о своей роли в команде перед матчем Кубка федерации Беларусь – Швейцария.

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