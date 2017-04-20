Белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала о своей роли в команде перед матчем Кубка федерации Беларусь – Швейцария.

«В нынешней ситуации ощущаю себя лидером команды, в психологическом плане. Очень приятно, что девочки выиграли четвертьфинал и что еще раньше они одерживали победы в тех встречах, когда у меня не получалось приехать в сборную. Думаю, это дало им возможность проявить себя и набраться опыта. Появилось осознание, что им самим надо учиться выигрывать, а не рассчитывать, что приеду я и всех спасу.

Это нужный опыт. Особенно вдохновляет, что они смогли сделать это дома. А во время матча буду рядом с командой. Если меня кто-то попросит о помощи, буду рада. Но у каждого должен быть индивидуальный подход и настрой, чтобы выйти и показать классный теннис», – сказала Азаренко.

Кубок федерации. Беларусь – Швейцария. Первыми на корт выйдут Александра Саснович и Виктория Голубич