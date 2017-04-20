МИНСК, 21 апр — Sputnik. Мадридский "Реал" в полуфинале футбольной Лиги чемпионов встретится с другим клубом из столицы Испании — "Атлетико", сообщается на сайте УЕФА.

Жеребьевка турнира прошла в пятницу, 21 апреля, в швейцарском Ньоне. Согласно жребию "Реал" первую встречу проведет дома на стадионе "Сантьяго Бернабеу". В другом полуфинале сразятся "Монако" и итальянский "Ювентус", первая встреча пройдет в Монако.

Первые матчи будут сыграны 2-3 мая, ответные — 9-10 мая.

Финал Лиги чемпионов состоится 3 июня в Кардиффе на стадионе "Миллениум". Номинальным хозяином поля будет победитель пары "Ювентус" — "Монако". Действующий обладатель трофея является "Реал".