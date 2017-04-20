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"Реал" сразится с "Атлетико" в полуфинале Лиги чемпионов
21.04.2017 13:41 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 апр — Sputnik. Мадридский "Реал" в полуфинале футбольной Лиги чемпионов встретится с другим клубом из столицы Испании — "Атлетико", сообщается на сайте УЕФА.
Жеребьевка турнира прошла в пятницу, 21 апреля, в швейцарском Ньоне. Согласно жребию "Реал" первую встречу проведет дома на стадионе "Сантьяго Бернабеу". В другом полуфинале сразятся "Монако" и итальянский "Ювентус", первая встреча пройдет в Монако.
Первые матчи будут сыграны 2-3 мая, ответные — 9-10 мая.
Финал Лиги чемпионов состоится 3 июня в Кардиффе на стадионе "Миллениум". Номинальным хозяином поля будет победитель пары "Ювентус" — "Монако". Действующий обладатель трофея является "Реал".
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Пары 1/2 финала самого престижного клубного турнира Европы определились по результатам жеребьевки.
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