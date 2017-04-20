Владелец «Нетс» Михаил Прохоров заявил о том, что выставил на продажу 49% акций клуба. Покупатель пока не найден.

«На продажу выставлены 49% акций «Бруклина», пока этот процесс идет, ищем покупателя», – цитирует Прохорова «Р-Спорт».

Российский бизнесмен стал владельцем контрольного пакета акций клуба в 2009 году. В 2015 году он завершил сделку по покупке всех акций «Бруклина». Стоимость команды была оценена в 875 миллионов долларов, арены клуба – в 825 миллионов.

В декабре 2016 года сообщалось о том, что Прохоров ищет миноритарного инвестора для «Бруклина».